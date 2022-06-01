Tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen 'Miras' operasyonunda 120 gözaltı!

Firari 23 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyonda ayrıca 29 bin 11 sikke, 2 bin 219 obje, 30 dedektör, 178 bin Türk lirası, 3 tabanca, 8 tüfek ve 233 fişek ele geçirildi.