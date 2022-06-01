Tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen 'Miras' operasyonunda 120 gözaltı!

İçişleri Bakanlığı, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Miras' operasyonunda, 120 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu dün uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç grubuna yönelik Konya merkezli 38 ilde 'Miras' operasyonu düzenlendi.
120 GÖZALTI
Eş zamanlı operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 143 şüpheliden 120'si, gözaltına alındı.