İmamoğlu İBB'si Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahne verdi: CHP'li ve HDP'li isimler yan yana izledi

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.
Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.
"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI
Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.
Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun savunduğu Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.