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    • 28.05.2022 23:41
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    • 29.05.2022 00:04
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    İmamoğlu İBB'si Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahne verdi: CHP'li ve HDP'li isimler yan yana izledi

    Bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde sahne aldığı için Derince Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan'a CHP'li İBB sahip çıktı. Tepkilere rağmen İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan Aynur Doğan'ın konserini HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu yan yana takip etti.

    takvim.com.tr
    CHP-HDP yan yana Aynur Doğan konserinde!

    Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.

    Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.



    Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.

    "KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI
    Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.



    Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun savunduğu Aynur Doğan'ın 2011 yılında Düsseldorf'ta PKK elebaşı Öcalan posteri önünde verdiği konser

    KILIÇDAROĞLU, ÖCALAN DESTEKÇİSİ SÖZDE SANATÇIYA SAHİP ÇIKTI: "GECEYE DAR HEJİROKE İYİ GİDER…"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.



        Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"



        İMAMOĞLU İBB'Sİ İMDADINA YETİŞTİ
        Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB, PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.

        CHP VE HDP KONSERDE YAN YANA
        Teröristbaşı Öcalan'ın posteri önünde konser verdiği için eleştirilen Aynur Doğan, CHP'li İBB'ye ait Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

        Konsere, HDP'li Hüda Kaya ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı.
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        Haberler Güncel İmamoğlu İBB'si Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahne verdi: CHP'li ve HDP'li isimler yan yana izledi
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