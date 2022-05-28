İmamoğlu İBB'si Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahne verdi: CHP'li ve HDP'li isimler yan yana izledi

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" açıklamasında bulunmuştu.