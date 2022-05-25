CHP'li İBB'ye 'Aynur Doğan' tepkisi! Jahrein bile patladı...

TEPKİ YAĞDI

İBB'nin PKK sempatizanı Aynur Doğan'a sahne açması tepki çekti.

JAHREİN BİLE PATLADI

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'tan geldi.

"LANET OLSUN"

"Vergimi PKK ve Öcalan sevdalısı bu kadına meze eden İBB ve Ekrem İmamoğlu'na lanet olsun" diyen Jahrein, "Dağda farelere ya da İsveç'te kaçaklara konser vermesi gereken bu kadının Harbiye Açık Hava'da sahne almasını kaldıramıyorum. Çok istiyorsa Canan Kaftancıoğlu evinde dinlesin!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;