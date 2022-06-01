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    • 01.06.2022 10:58
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    Başakşehir'de İBB'ye ait su tankeri şarampole devrildi!

    İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankeri şarampole düştü. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralanırken su tankerinin, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    İBB’nin tankeri şarampole düştü

    İstanbul Başakşehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait su tankeri şarampole düştü.

    DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE ŞARAMPOLE DÜŞTÜ
    TEM Otoyolu yan yolda Edirne istikametinde ilerleyen 34 EDU 922 plakalı İBB'ye ait su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip önündeki araca çarpmamak için manevra yapması üzerine bariyere çarptı. Bariyeri kırarak şarampole düşen tanker, ağaçlık alanda kaldı.

    2 YARALI
    Kazayı gören vatandaşlar, yaralanan sürücü ve yanındaki kişiyi tankerden çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

    Su tankerinin, vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Başakşehir'de İBB'ye ait su tankeri şarampole devrildi!
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