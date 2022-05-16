İETT şoförü kontak kapattı: "Psikolojim bozuldu"

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.