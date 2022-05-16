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    • 16.05.2022 11:16
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    İETT şoförü kontak kapattı: "Psikolojim bozuldu"

    Son dakika haberi! İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    takvim.com.tr
    DHA
    İETT şofürü kontak kapattı: Psikolojim bozuldu

    Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

    Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.



    ELİM AYAĞIM TİTRİYOR
    Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi.



    Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu.

        OTOBÜS 20 DAKİKA SONRA HAREKET ETTİ

        İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 20 dakika sonra otobüsün hareket ettiği öğrenildi.

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