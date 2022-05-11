CHP'li İBB'nin İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Son örnek Beykoz'dan: Seyir halinde lastiği fırladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İETT fiyaskosu her geçen gün katlanarak büyüyor. Sürekli arızalanan, yolda kalan araçlar ve aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken İBB'nin bu soruna bir türlü çözüm üretemiyor olması tepkileri de beraberinde getirdi.





Bu durumun son örneği İstanbul'un Beykoz ilçesinde kayıtlara geçti.