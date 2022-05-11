CHP'li İBB'nin İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Son örnek Beykoz'dan: Seyir halinde lastiği fırladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İETT fiyaskosu her geçen gün katlanarak büyüyor. Sürekli arızalanan, yolda kalan araçlar ve aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken İBB'nin bu soruna bir türlü çözüm üretemiyor olması tepkileri de beraberinde getirdi.
Bu durumun son örneği İstanbul'un Beykoz ilçesinde kayıtlara geçti.
OTOBÜSÜN LASTİĞİ SEYİR HALİNDE YERİNDEN FIRLADI
Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu.
Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.