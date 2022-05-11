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    • 11.05.2022 20:09
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    CHP'li İBB'nin İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Son örnek Beykoz'dan: Seyir halinde lastiği fırladı

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, İETT otobüslerinde yaşanan sıkıntılara bir türlü çözüm üretemiyor. İETT'de yaşanan fiyaskoya Beykoz'da bir yenisi daha eklendi. Seyir halindeki otobüsün sol arka lastiği yerinden fırladı. Yolcular otobüsten tahliye edilirken fırlayan lastik yüzünden iki araç da kaza yaptı.

    İETT otobüsleri dökülüyor!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki İETT fiyaskosu her geçen gün katlanarak büyüyor. Sürekli arızalanan, yolda kalan araçlar ve aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken İBB'nin bu soruna bir türlü çözüm üretemiyor olması tepkileri de beraberinde getirdi.



    Bu durumun son örneği İstanbul'un Beykoz ilçesinde kayıtlara geçti.



    OTOBÜSÜN LASTİĞİ SEYİR HALİNDE YERİNDEN FIRLADI
    Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu.



    Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.



        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
        Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.



        Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



        Öte yandan lastiği çıkan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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        İETT otobüsleri dökülüyor!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Son örnek Beykoz'dan: Seyir halinde lastiği fırladı
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