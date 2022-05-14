CHP'li Çan Belediyesi'nde kirli ortaklık: Bülent Öz'ün kuzeni deşifre etti

Çan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; irtikap suçlamasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 3 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 3 çalışanın ifadeye alınma gerekçesinin bir süre belediyeye iş yapan, aynı zamanda belediye başkanı Bülent Öz'ün kuzeni olan müteahhit Ö.E.'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu olduğu ileri sürüldü.



BÜLENT ÖZ



İddiaya göre uzun süredir Çan belediyesine işler yapan CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu olan Ö.E. yaptığı işlerden dolayı uzun bir süredir belediyeden alacağını alamayınca Belediye de yaşanan bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na müracaatta bulundu. Ö.E. nin verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.



POLİS NEZARETİNDE İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Soruşturma kapsamında Çan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri muhasebe müdürü A.Y., şoför Z.Y. ve personel Müdürü Ş.U.'nun ifadesine başvurmak üzere karakola götürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından personel Adliye'ye sevk edilirken ilerleyen saatlerde Belediye Başkanı Bülent Öz'ün de ifadesine başvurulacağı ileri sürüldü.



Ö.E.