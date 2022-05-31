Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? THY'den son dakika maske açıklaması geldi

Son dakika maske kararı geldi. Güncel koronavirüs vakalarının 1.000'in altında kalmasıyla birlikte maske zorunluluğu ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. "Uçaklarda maske yasağı kalktı mı?" Sorusunun yantı araştırılıyor. Konu ile ilgili Türk Hava Yolları'ndan önemli bir duyuru geldi. İşte, merak edilen soruların yanıtı ve THY açıklaması...