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    • 31.05.2022 09:25
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    Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı? THY'den son dakika maske açıklaması geldi

    "Uçaklarda maske yasağı kalktı mı, uçakta maske takmak zorunlu mu?" sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımada maskelerin zorunlu olmadığını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler Türk Hava Yolları'nın açıklamasına çevrildi. THY'den beklenen son dakika maske açıklaması geldi.

    Uçaklarda maske zorunluluğu kalktı mı?

    Son dakika maske kararı geldi. Güncel koronavirüs vakalarının 1.000'in altında kalmasıyla birlikte maske zorunluluğu ile ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. "Uçaklarda maske yasağı kalktı mı?" Sorusunun yantı araştırılıyor. Konu ile ilgili Türk Hava Yolları'ndan önemli bir duyuru geldi. İşte, merak edilen soruların yanıtı ve THY açıklaması...

    SON DAKİKA! MASKE YASAĞI KALDIRILDI MI?
    Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa" paylaşımında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılamasında, "Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz" ifadelerini kullandı.

        THY AÇIKLADI: UÇAKLARDA MASKE ZORUNLULUĞU
        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz.

        Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.

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