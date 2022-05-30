Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet çarkında yeni detaylar! FOX TV’deki Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yapımcısından şok sözler

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının kurduğu rüşvet çarkı ülke gündemine bomba gibi düştü. Ortaya çıkan rüşvet skandalı sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, gözaltına alınan 160 şüpheli geçtiğimiz cuma adliyeye getirilmişti. Şüphelilerden 32'si ise adli makamlarca tutuklandı.
ÜNLÜ DİZİLERİN YAPIMCILARINA ÇÖKTÜLER
Rüşvet skandalı soruşturmasında yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Savcılığın rüşvet dosyasına şüpheli sıfatıyla giren 2 ünlü yapımcının da belediyede zabıta olan diğer şüphelilere rüşvet verdiği tespit edildi. Şüpheli yapımcılardan birinin Fox TV'de yayınlanan, 'Evlilik Hakkında Her şey' dizisinin yapımcısı olduğu, diğerinin ise yine aynı kanalda yayınlanan 'Sana Bir Sır Vereceğim' ve 'Aile', 'Çilek Kokusu' gibi ünlü dizilerin yapımcılığını yapmış olduğu anlaşıldı.
SET EKİPMANLARINA EL KOYMAKLA TEHDİT ETMİŞLER
Sabah'ta yer alan habere göre, Dizi yapımcılığı yapan şüpheli Timur A. ifadesinde, Cavit isimli zabıtanın kendisinden zorla para istediğini belirterek "Araplara bir sinema filmi çekiyorum. Daha önce para istediklerinde polis çağırdım. Kaldırıma çay koyamazsın, jeneratörden çok ses çıkıyor gibi nedenlerle geliyorlardı" dedi.