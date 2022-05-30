Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet çarkında yeni detaylar! FOX TV’deki Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yapımcısından şok sözler

Benden rüşvet olarak para istediler, ben de işimiz bozulmasın diye verdim. Belediyeye gidip şikayet de ettim ama kimse ilgilenmedi. Biz dizi çektiğimiz için diğer belediyelere de gidiyoruz. O belediyeler kalabalık oluyor ama Kadıköy Belediyesi hayalet şehir gibi, çalışan kimse yok. Dilerseniz gidip bakabilirsiniz" şeklinde konuştu.