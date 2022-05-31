Halka açık verilerle TURKEN üzerinden alçak propagandaya girişen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı vakıflara sessiz kaldı

TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK'IN EŞİ DE İÇİNDE

Bir diğer Alman vakfı ise: HEINRICH BÖLL Vakfı. Ülkemizde 1994 yılında beri faaliyet gösteriyor. 2017 - 2020 arasında fon ve bağışlardan elde ettiği gelir yaklaşık 24 milyon TL.

Alman Yeşiller Partisi'nin bir kuruluşu gibi faaliyet gösteren vakfın Türkiye yöneticilerinden birisi dikkat çekiyor. O isim TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu.