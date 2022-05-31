Halka açık verilerle TURKEN üzerinden alçak propagandaya girişen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanı vakıflara sessiz kaldı

TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
TÜRKİYE DÜŞMANI OLUŞUMLARA KARŞI SUSPUS!
Türkiye'deki emekli maaşlarını bile Amerika'daki türk ve müslüman öğrencilere yardım yapma amacı taşıyan bir vakıf üzerinden eleştiren "vatansever" Kılıçdaroğlu'nun vakıf ve dernek hassasiyetine binaen,Türkiye'de faaliyet gösteren 2 adet Alman vakfına karşı adeta suskunları oynadı.