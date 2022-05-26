Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat daha! Mahkemeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLDİ

Aydın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkati çekerek "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet'i attığı gün, Cumhurbaşkanı'mıza manevi tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi. İnsan hayret ediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olmasalar hiç üzerinde durmayacağım" mesajını yazdı.

9 SORUDA MAN ADASI GERÇEKLERİ

Soru 1: Yargıtay Man Adası iddiaları ilgili kaç tane karar verdi?

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdi.

Soru 2: Yedi ayrı manevi tazminat davasında yerel mahkemeler ve istinaf daireleri ne karar vermişti?

Davaların tamamında Kemal Kılıçdaroğlu manevi tazminata mahkûm edilmiş, bu kararlar istinaf daireleri tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

Soru 3: Bu davaların tarafları kimlerdi?

Yedi dosyanın beş tanesinde davacı Recep Tayyip Erdoğan, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur. Geriye kalan iki tanesinde ise davacı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kısım yakınları, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur.

Soru 4: Bu yedi manevi tazminat davası Yargıtay'da nasıl sonuçlanmıştır?

Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur.

Soru 5: "Onama Kararları" ne anlama geliyor?

Onama kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karardır. Yani onama kararı ile uyuşmazlık kesin olarak çözülmüştür. Bu kararlar aleyhine Başvurulacak olağan bir kanun yolu bulunmamaktadır.

Soru 6: "Bozma kararı" ne anlama gelmektedir?

Bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karar değildir. Bozma kararı üzerine dosya yerel mahkemeye ve bazı hallerde ilgili istinaf dairesine gitmektedir. Yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnme hakkı vardır, direnmesi halinde dosya Hukuk Genel Kurulu'na gitmekte ve nihai ve kesin karar bu Kurul tarafından verilmektedir. Hukuk Genel Kurulu, yapacağı değerlendirme sonucunda Yargıtay bozma kararını kaldırabilir. Yerel mahkeme, Yargıtay bozma kararına uyarsa vereceği karar yine Yargıtay denetimine tabi olmaktadır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen kesin bir karar kabul edilerek yapılan değerlendirmeler hukuki dayanaktan yoksundur.

Soru 7: Bahsi geçen Yargıtay kararları münhasıran Man Adası iddiaları ile ilgili midir?

Hayır, dava konusu yapılan konuşmalar Man Adası dahil birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalardır.

Soru 8: Yargıtay Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ne dedi?

Dört tane onama kararında Kemal Kılıçdaroğlu' nun Man Adası iddiaları bağlamında Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemlerini ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmedi, kişisel saldırıdır dedi. Bir tane bozma kararında bu konuların tartışılmasında kamu yararı olduğu, söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında olduğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanımız yakınlarının da taraf olduğu bir bozma kararında Man Adası söylemlerinin kişilik hakları ihlali olduğu sonucuna varıldı. Bir diğer bozma kararında ise Man Adası söylemlerinin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.