Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2022 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2022 13:39
    ABONE OL

    Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat daha! Mahkemeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

    Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası ile ilgili yaanı nedeniyle mahkeme tarafından Başkan Erdoğan ve ailesine ödenmek üzere toplam 100 bin TL tutarında tazminata daha mahkum edildi.

    Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat daha

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 milyon liralık tazminat davası karara bağlandı.

    Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Başkan Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız, Melike Nur Bak ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

    Hakim, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi.

    Söz verilen davacılar vekili Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

    Avukat Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını belirtti.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 36. maddesinde sayılan sebeplerden olmadığı, kanunun 41-b maddesi uyarınca inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

    Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve "Man Adası" davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

    Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre talep etti.

    Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti.

    Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını öne sürdü.

    Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

    DAVA DİLEKÇESİNDEN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın avukatlarınca İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajında Başkan Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözlerle manipülasyon oluşturmak istediği belirtilmişti.

    Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun her defasında haksız çıktığı vurgulanarak, "Müvekkili, çocuklarını ve kardeşlerini hedef alan ve siyasi kimliği dahi olmayan aile bireylerini bu iftiranın içine çekmekte bir beis görmemiştir. Açıktır ki, ispat edemedikleri ve etmelerinin mümkün olmadığı ne olduğu belli olmayan kağıtlar açık iftira ve hakaret eylemi savcılık ve yerel mahkeme kararları ile sabittir." ifadeleri kullanılmıştı.

        Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları ve akrabalarının "Man Adası"nda bulunan "Bellway Limited" şirketinin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı kaydedilmişti.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteye verdiği röportajın nüshasının da yer aldığı dilekçede, Başkan Erdoğan adına 1 milyon lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan adına da 200'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.

        'MAN ADASI' ÜZERİNDEN GİRİŞİLEN ALGI OYUNU VE GERÇEKLER
        Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Man Adası iddialarıyla ilgili tazminat davasını Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yalanını dolaşıma soktu.



        Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!" ifadesine yer verdi.



        'HEPSİNİ KAYBEDİYOR'
        Kılıçdaroğlu da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik'in paylaşımını alıntılayarak, "Kanmayın saraydaki şahsın davalarla yaptığı algılara. Hepsini kaybediyor birer birer..." notunu düştü.

            ERDOĞAN'IN AVUKATI YALANLADI
            Çelik'in açıklamasının ardından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan jet hızıyla yanıt geldi.

            Aydın, Erdoğan adına Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dördünün Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğine işaret ederek, bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosyanın bulunmadığını söyledi.

            Aydın, "Kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kılıçdaroğlu, asıl alacak ve ferileriyle birlikte toplam 165 bin TL ödemeye mahkum edilmiştir" dedi. Aydın "Yargıtay kararlarına atfen sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam da taşımamamaktadır" ifadesini kullandı.

            BORÇ MUHTIRASI GÖNDERİLDİ
            Aydın, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aydın paylaşımında, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkati çekerek "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tweet'i attığı gün, Cumhurbaşkanı'mıza manevi tazminat olarak 103.863.97 TL ödeme yapmak zorunda kaldı. Yetmedi kendisine bakiye borç muhtırası da gönderildi. İnsan hayret ediyor. Ülkeyi yönetmeye talip olmasalar hiç üzerinde durmayacağım" mesajını yazdı.

            9 SORUDA MAN ADASI GERÇEKLERİ

            Soru 1: Yargıtay Man Adası iddiaları ilgili kaç tane karar verdi?

            Yargıtay 4. Hukuk Dairesi yedi ayrı manevi tazminat davasında karar verdi.

            Soru 2: Yedi ayrı manevi tazminat davasında yerel mahkemeler ve istinaf daireleri ne karar vermişti?

            Davaların tamamında Kemal Kılıçdaroğlu manevi tazminata mahkûm edilmiş, bu kararlar istinaf daireleri tarafından hukuka uygun bulunmuştur.

            Soru 3: Bu davaların tarafları kimlerdi?

            Yedi dosyanın beş tanesinde davacı Recep Tayyip Erdoğan, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur. Geriye kalan iki tanesinde ise davacı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kısım yakınları, davalı ise Kemal Kılıçdaroğlu' dur.

            Soru 4: Bu yedi manevi tazminat davası Yargıtay'da nasıl sonuçlanmıştır?

            Sadece Cumhurbaşkanımız ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun taraf olduğu beş dosyanın dördünde Ankara mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararları onanmıştır. İstanbul mahkemeleri tarafından verilen bir manevi tazminat kararı ise bozulmuştur. Cumhurbaşkanımızın yakınlarının da taraf olduğu ve İstanbul Mahkemeleri tarafından verilen manevi tazminat kararlarının biri miktar yönüyle bozulmuştur. Yani Yargıtay manevi tazminata hükmedilmesini değil, hükmedilen manevi tazminat miktarını uygun bulmamış ve yerel mahkeme kararını bozmuştur. Üçüncü davada ise söylemleri ifade hürriyeti kapsamında değerlendirip yerel mahkeme kararını bozmuştur.

            Soru 5: "Onama Kararları" ne anlama geliyor?

            Onama kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karardır. Yani onama kararı ile uyuşmazlık kesin olarak çözülmüştür. Bu kararlar aleyhine Başvurulacak olağan bir kanun yolu bulunmamaktadır.

            Soru 6: "Bozma kararı" ne anlama gelmektedir?

            Bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen bir karar değildir. Bozma kararı üzerine dosya yerel mahkemeye ve bazı hallerde ilgili istinaf dairesine gitmektedir. Yerel mahkemenin Yargıtay kararına direnme hakkı vardır, direnmesi halinde dosya Hukuk Genel Kurulu'na gitmekte ve nihai ve kesin karar bu Kurul tarafından verilmektedir. Hukuk Genel Kurulu, yapacağı değerlendirme sonucunda Yargıtay bozma kararını kaldırabilir. Yerel mahkeme, Yargıtay bozma kararına uyarsa vereceği karar yine Yargıtay denetimine tabi olmaktadır. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı uyuşmazlığı nihai olarak çözen kesin bir karar kabul edilerek yapılan değerlendirmeler hukuki dayanaktan yoksundur.

            Soru 7: Bahsi geçen Yargıtay kararları münhasıran Man Adası iddiaları ile ilgili midir?

            Hayır, dava konusu yapılan konuşmalar Man Adası dahil birçok iddia, iftira ve hakaret içeren konuşmalardır.

            Soru 8: Yargıtay Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ne dedi?

            Dört tane onama kararında Kemal Kılıçdaroğlu' nun Man Adası iddiaları bağlamında Cumhurbaşkanımıza yönelik söylemlerini ifade hürriyeti kapsamında değerlendirmedi, kişisel saldırıdır dedi. Bir tane bozma kararında bu konuların tartışılmasında kamu yararı olduğu, söylemlerin ifade hürriyeti kapsamında olduğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanımız yakınlarının da taraf olduğu bir bozma kararında Man Adası söylemlerinin kişilik hakları ihlali olduğu sonucuna varıldı. Bir diğer bozma kararında ise Man Adası söylemlerinin ifade hürriyeti kapsamında kaldığı sonucuna varılmıştır.

            Soru 9: Yargıtay kararlarında Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası iddialarında haklıdır, iddiasını ispatladı şeklinde bir ifadeye veya bu anlama gelecek bir açıklamaya yer verilmiş midir?

            Bozma kararları dahil, kararların hiçbir yerinde böyle bir ibareye veya bu anlama gelebilecek bir açıklamaya yer verilmemiştir. Aksine özellikle bozma kararlarında manevi tazminat davalarının niteliği itibariyle iddiaların doğruluğunun veya yanlışlığının kesin olarak belirlenmesine gerek olmadığı vurgulamıştır. Bozma kararlarından Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin E. 2020/3739 K. 2022/975 sayılı bozma kararının 11. sayfasında ve E. 2020/ 3738 2022/974 sayılı bozma kararının 13. sayfasında "Davalı yanca iddia olunan hususların ispatı gerekmemektedir" denilmiştir. Bozma kararlarının ikisinde Cumhurbaşkanımızın bir kısım yakınlarının şirket satışından dolayı Türkiye'deki hesaplarına aktarılan tutardan söz edilmektedir. Bozma kararlarında ve bozma kararlarının atıfta bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda Kılıçdaroğlu' nun iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın yakınlarının yurt dışına para aktardıklarına dair en ufak bir ima dahi bulunmamaktadır. Aksine yurt dışına herhangi bir para aktarımının olmadığı, bozma kararının atıfta bulunduğu kovuşturmaya yer olmadığı kararında da davalının ve ihbarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda hiçbir delil sunmadığı vurgulanmıştır. Dolayısıyla Yargıtay kararlarını Man Adası iddiaları ispatlandı, Kılıçdaroğlu haklı çıktı şeklinde yorumlamak açık bir saptırmadır ve asgari hukuk okur-yazarlığından yoksun bir yaklaşımdır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kirli ilişkiler, hain planlar...
            Haberler Güncel Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat daha! Mahkemeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
                SON DAKİKA