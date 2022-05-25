Zamanlaması manidar çıkışlarla Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü Kılıçdaroğlu! Bir dönem FETÖ, bir dönem HDP ile el ele

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kara propaganda, iftira ve algılara dayalı sözleriyle Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.



İftirayı huy haline getiren Kılıçdaroğlu, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini FETÖ vari bir dilin mahsulü olan 'kaçacak' söylemi ile hedef alarak siyasi ilkesizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.