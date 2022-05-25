Zamanlaması manidar çıkışlarla Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü Kılıçdaroğlu! Bir dönem FETÖ, bir dönem HDP ile el ele

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kara propaganda, iftira ve algılara dayalı sözleriyle Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.
İftirayı huy haline getiren Kılıçdaroğlu, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini FETÖ vari bir dilin mahsulü olan 'kaçacak' söylemi ile hedef alarak siyasi ilkesizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
TALİMAT ALMIŞCASINA SUNİ GÜNDEMLERLE DEVREYE GİRİYOR!
Dış politikada ne zaman adım atılsa, talimat almışcasına, suni gündemlerle devreye giren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü olarak görevini layıkıyla yerine getiriyor.
Son olarak FETÖ ile söylem birliği yapan CHP Genel Başkanı, iç kaos oluşturma amacı güttüğünü gösterdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN İLK VUKUATI DEĞİL...
Bu olay, FETÖ kampanyası iftiralara sarılıp Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan Kılıçdaroğlu'nun ilk vukuatı değil...
HDP İLE 'ÖZERKLİK' KONUSUNDA ANLAŞMA: "UYGULANMALI"
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si, Ocak 2016 tarihinde HDP ile 'özerklik' konusunda anlaşmaya varmış, aynı dili kullanarak propaganda yapmıştı.
Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz, uygulanmalı" ifadelerini kullanmıştı.