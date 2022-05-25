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    • 25.05.2022 23:34
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    Zamanlaması manidar çıkışlarla Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü Kılıçdaroğlu! Bir dönem FETÖ, bir dönem HDP ile el ele

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü olarak görevini layıkıyla yerine getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin dış politikada attığı her adımda zamanlaması manidar bir şekilde devreye giren Kılıçdaroğlu, son olarak FETÖ kampanyası iftiralarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef aldı. Öte yandan bu CHP Genel Başkanı'nın ilk vukuatı da değil. Takvim yaprakları Ocak 2016'yı gösterdiğinde HDP ile 'sözde özerklik' konusunda anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz, uygulanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Piyon Kemal! Bir dönem FETÖ ile bir dönem HDP ile

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kara propaganda, iftira ve algılara dayalı sözleriyle Türk siyasetini kirletmeye devam ediyor.

    İftirayı huy haline getiren Kılıçdaroğlu, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini FETÖ vari bir dilin mahsulü olan 'kaçacak' söylemi ile hedef alarak siyasi ilkesizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



    TALİMAT ALMIŞCASINA SUNİ GÜNDEMLERLE DEVREYE GİRİYOR!
    Dış politikada ne zaman adım atılsa, talimat almışcasına, suni gündemlerle devreye giren Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının propaganda aktörü olarak görevini layıkıyla yerine getiriyor.

    Son olarak FETÖ ile söylem birliği yapan CHP Genel Başkanı, iç kaos oluşturma amacı güttüğünü gösterdi.



    KILIÇDAROĞLU'NUN İLK VUKUATI DEĞİL...
    Bu olay, FETÖ kampanyası iftiralara sarılıp Başkan Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan Kılıçdaroğlu'nun ilk vukuatı değil...

    HDP İLE 'ÖZERKLİK' KONUSUNDA ANLAŞMA: "UYGULANMALI"
    Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si, Ocak 2016 tarihinde HDP ile 'özerklik' konusunda anlaşmaya varmış, aynı dili kullanarak propaganda yapmıştı.

    Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ediyoruz, uygulanmalı" ifadelerini kullanmıştı.



        CHP ve HDP'nin anlaştığı 'özerklik' konusunu, 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, "Özerkliğin inşaası için halkımızı bu onurlu "HENDEK" direnişini sahiplenmeye çağırıyoruz, geri adım atmak şerefimize yakışmaz" ifadeleriyle tanımlamıştı.



        VESAYETİN İRADESİ ALTINDA
        Türkiye'nin girdiği her kritik virajda bir şekilde dikkatleri üzerine toplayıp, toplum içerisinde kırılganlık oluşturmayı hedefleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun vesayetin iradesi altında olduğu tescillenirken; her seferinde söylem ve iş birliği yaptığı unsurların Türkiye'nin çıkarlarının tam karşısında yer alması dikkatlerden kaçmadı.
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