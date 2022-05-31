Emine Erdoğan, Başkent Kültür Yolu Festivaline katıldı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salon'daki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ile birlikte dinledi. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, konser sonunda El Sistema's Fusion Ensemble'nin daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.