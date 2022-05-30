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    • 30.05.2022 12:23
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    Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Siyaset diğer ülkelere göre Türkiye'de daha sıcak yürütülüyor. Yalan ve iftira içeren bir takım kampanyalar yürütüldüğünü görüyorum. Seçilmiş bir cumhurbaşkanını kaçmakla itham etmek iyi niyetli olmaz. Demokrasi nutuklarıyla çelişki içindedir.

    ERKEN SEÇİM OLACAK MI?
    Siyasette tempoyu yüksek tutmak için en önemli unsur seçimdir. Siyasetçiler bunu kullanırlar. Yeni sistemde seçim kararını nitelikli çoğunluk ve Cumhurbaşkanı alabiliyor. Ben seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyorum

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'de önemli açıklamalar
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