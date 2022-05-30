Yunan basınının gündemi Türkiye korkusu!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhindeki açıklamaları sonrası Yunan basınının gündemi Türkiye olmaya devam ediyor.
CNN Greece 'Miçotakis'in gündemi Türk provokasyonu' başlıklı haberinde Yunan Başbakanın Brüksel'deki zirvede bu konuyu dile getireceği bilgisine yer verildi.
George Papaconstantinou imzalı haberde Miçotakis'in 'Yunanistan her zaman diyalogdan yanadır, ancak egemenlik ve egemenlik haklarının ihlalini kabul edilmeyecektir' mesajı vereceğinin altı çizildi.
Avrupa Birliği'nin 27 lideri, Ukrayna'nın mali desteği ve yeniden inşası, gıda güvenliği, enerji ve savunma gibi konuları ele almak üzere bugün Brüksel'de toplanıyor.
Eleftherostypos gazetesinde de Miçotakis'in zirvede bu konuyu gündeme taşıyacağı bilgisine yer verildi.
Haberde 'Miçotakis'in bölgedeki gerginliğin tırmanma tehlikesi hakkında muhataplarını bilgilendirmesi bekleniyor' ifadesine yer verildi.
İŞTE OLASI SENARYOLAR
Hürriyet'in haberine göre Kathimerini gazetesi ise bölgedeki gerilimin tırmanacağı uyarısında bulundu.
Söz konusu haberde 'önümüzdeki haftalarda Yunan hükümeti Ankara'nın mülteci/göçmen krizini istismar etmesini bekliyor' ifadeleri yer aldı.
Atina'nın bir başka endişesinin Temmuz ayında Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde Türk sondajının yeniden başlaması olduğu bilgisine yer verilen haberde bunun Doğu Akdeniz'de yeni bir krize neden olabileceğinin altı çizildi.