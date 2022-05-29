Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde medya mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'ABD'ye para kaçırıyorlar. Erdoğan ABD'ye kaçacak.' iftirası ile kendisini ve ailesini hedef almasına tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"AĞA BABALARININ YALANLARINI TEKRAR EDİYORLAR"
Bunların söylediği şu sözler var ya, geçmişte aynı şeyleri bunlar rahmetli Menderes için söylediler. Değişen hiçbir şey yok. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs darbesinin 62. yıldönümü programında bunları belgelerle açıkladım, belgelerle gösterdim.
O zaman ne diyorlardı, 'uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar'. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar.