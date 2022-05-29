Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük

O zaman ne diyorlardı, 'uçaklar dolusu altın, uçaklar dolusu elmas kaçırmışlar'. Kim? İşte o şehadete giden Menderes ve arkadaşları. Menderes ve diğer hepsi için aynı yalanları söylüyorlardı. Şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor. Bunlar da aynı telden çalıyorlar. Değişen bir şey yok. Açıyorlar o sayfaları, oralara bakarak ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar, onlar da aynı şeyi söylüyor, aynı şeyi yapıyorlar.