Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.05.2022 11:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 12:07
    ABONE OL

    MSB açıkladı: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    MSB açıkladı! 6’sı daha cehenneme

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ BÖLGEDE 6 PKK'LI TERÖRİSTİ DAHA ETKİSİZ HâLE GETİRDİ


    Yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bölücülük yapanlar CHP’nin mirasçısı olamaz!
    Haberler Güncel MSB açıkladı: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA