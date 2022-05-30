MSB açıkladı: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ BÖLGEDE 6 PKK'LI TERÖRİSTİ DAHA ETKİSİZ HâLE GETİRDİ





Yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.