Son dakika: Kartal'da içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde korkutan yangın





Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı.