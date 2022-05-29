Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2022 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 11:25
    ABONE OL

    Zonguldak’ta sahipsiz köpek saldırısı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı

    Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Zonguldak’ta başıboş gezen sokak köpekleri 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu isimli çocupa saldırdı. Minik çocuk vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    İHA
    Sahipsiz köpekler 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı.

    Evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çınar Çiloğlu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    MİNİK ÇOCUK YARALANDI
    Vücudunda çeşitli yaralar oluşan küçük çocuk, saldırının şokunu yaşadı.

    ANNESİ KONUŞTU: KİMSE ZARAR GÖRMESİN
    Anne Nurşah Çiloğlu, "Benim çocuğum evimin önünde oynarken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim oğlum, yarın başka bir çocuk. Kimse zarar görmesin. Özellikle ilçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir tedbir alınmadığı için vatandaşların, özellikle de küçük çocukların korkulu anlar yaşamasına neden oluyor" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

    Cumhuriyet alanında ve diğer sokaklarda sürüler halinde dolaşan sokak köpeklerine karşı çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet eden Çiloğlu, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Dün aynı sokak ve mahallede arkadaşıma köpekler saldırdı. Bizler köpeklerin elinden zor kurtardık. Arkadaşım hala olayın etkisinde, bizler gerekli adli işlemleri başlattık. Bir daha kimsenin canı yanmasın, lütfen önlem alınsın" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’un fethinin 569. yılı
    Haberler Güncel Zonguldak’ta sahipsiz köpek saldırısı! 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        SON DAKİKA