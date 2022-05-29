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    • 29.05.2022 10:11
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    • 29.05.2022 10:11
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    İstanbul'da jandarmadan 'çek' operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, çalıntı çekler üzerinde oynayarak ya da sahte çek üreterek dolandırıcılık yapanlara yönelilk operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 sahte çek, 3 sahte noter mührü, hologram kontrol cihazı, bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi. İşte detaylar...

    Jandarma fişlerini ’çek’ti!

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri sahte çekle dolandırıcılık ihbarı üzerine, yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin adresini belirledi.

    Şüphelilerin Şişli'deki kiralık dairesi yaklaşık bir ay takip edildi.

    SAHTE ÇEK İÇİN MATBAA DÜZENİ
    Sahte çek üretip piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilerin, evin bir odasını matbaa olarak düzenlediği belirlendi.

    2500 SAHTE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan aramalarda çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 sahte çek, 3 sahte noter mührü, bir hologram kontrol cihazı, bir bilgisayar ve yazıcı düzeneğiyle çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

    BANKALARA AİT HOLOGRAMLI ÇEK
    Kalpazanların, bir çok bankaya ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak dolandırıcılık yaptıkları te tespit edildi.

    Jandarma yetkilileri bu ve benzer dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla, çekle alışveriş yapan kişilerin, ait olduğu bankayla bağlantı kurması ve orijinal olup olmadığını kontrol etmeleri uyarısı yaptı. Çeklerin üzerinde bulunan QR kodlarının da cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol edilmeleri önerildi. Yakalanan 3 şüpheli, ifadelerinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi.

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