VARSA VİCDANIN BUNUN CEVABINI VER

Tosun'a tepki gösteren Derya Pınar, "Yanlış yönlendirme dediği de başıboş köpekleri sokakta değil de köpek yaşam alanları oluşturup orada bakın.Yanlış yönlendirme dediği çocuğum köpek kovalaması sonucu kaza geçirdi öldü. @gulbintosun bana Mahra'yı geri getirebilir misin varsa vicdanın bunun cevabını ver." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR"

Acılı annenin tweetine yaptığı yorumla şimşekleri üzerine çeken Gülbin Tosun için sosyal medya kullanıcıları #GülbinTosunİstifa hashtagi açtı. Hashtag kısa sürede binlerce tweet alarak TT oldu.