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    • 29.05.2022 11:32
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    • 29.05.2022 11:32
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    Yunanistan'a kaçarken sınırda enselenen FETÖ'cüler tutuklandı

    Son dakika haberleri... Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

    Yunan’a kaçarken yakalanan haşhaşiler tutuklandı

    Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G, Y.Y. ve B.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli R.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANMIŞLARDI
    Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

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