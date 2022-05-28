Başkan Erdoğan TEKNOFEST pozu verdi "gençlerimize yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz" notuyla paylaştı

Hazar'ın İncisi Bakü'de bir millet iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'i gerçekleştiriyoruz.



Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan Türkiye.



Türkiye Azerbaycan olarak ilişkilerimizi önce stratejik ortaklığa geçtiğimiz yıl da Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefikliğe çıkardık.

