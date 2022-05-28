Başkan Erdoğan TEKNOFEST pozu verdi "gençlerimize yeni ufuklar açmayı sürdüreceğiz" notuyla paylaştı
Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Programda meşhur TEKNOFEST pozu da ihmal edilmedi. Erdoğan, o fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "Azerbaycan ile nice projelerde gençlerimize yeni ufuklar açmayı, millî teknoloji hamlemizi birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz." notunu düştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.
Programa, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Ömer İleri, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Mihrimah Belma Satır, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı.
Açılışta konuşma yapan Erdoğan şunları kaydetti;
Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını ve değerini çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Bağımsızlık Gününü canı gönülden tebrik ediyorum. İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri, şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin.
Hazar'ın İncisi Bakü'de bir millet iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'i gerçekleştiriyoruz.
Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu, o da ulu bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan Türkiye.
Türkiye Azerbaycan olarak ilişkilerimizi önce stratejik ortaklığa geçtiğimiz yıl da Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefikliğe çıkardık.