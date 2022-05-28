Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması: Dünya Türk'ün gücünü bilsin, yerini bilsin

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu.





İşte Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

Dün ilk kez görmenin nasip olduğu, kadim şehrimiz Şuşa'da o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derin hissettim.

TEKNOFEST'i neden yapıyoruz diye sorduğum Üniversite öğrencisi bir genç hissettirdi: Dünya Türk'ün gücünü bilsin, yerini bilsin.

"BİZE DÜŞEN DURMADAN ÇALIŞMAKTIR"

TEKNOFEST'in şiarının artık zihinlerde yer ettiğini görüyorum. Bundan sonra bize düşen durmadan çalışmaktır. Değerli misafirler TEKNOFEST Azerbaycan'ın yürütücüleri ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Gönüllerimiz olmasaydı bu kadar başarılı bir TEKNOFEST yaşayamazdık. Çalışmalarını yürüttüğü ABD'den Bakü'ye gelerek bizleri şereflendiren Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum.

Azerbaycanlı bacı ve gardaşlarıma minnettarlığımı iletirem. TEKNOFEST'i himaye eden Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan başta olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Aşk olsun Azerbaycan, aşk olsun Türkiye.