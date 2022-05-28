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    • 28.05.2022 14:56
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    SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den TEKNOFEST'te önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan'ı güldüren sözler

    Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada "Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. Gücümüz günden güne artacak. TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir" dedi. Aliyev'in "Gençler için Selçuk Bey örnektir numudedir. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk Bey gibi olmaya çalışacak. Bugün iki numune daha var. Benim kardaşımla ben." sözleri ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı güldürdü.

    Aliyev’den Erdoğan’ı güldüren sözler

    Bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de önemli açıklamalarda bulundu.

    Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "YAŞASIN TÜRK AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ"
    "Türkiye ile güzel günlerde de zor günlerde de hep beraberiz. Gücümüz günden güne artacak. TEKNOFEST bizim birliğimizin göstergesidir. Erdoğan ile aramızdaki dostluk dünyaya örnek olsun. Yaşasın Türk Azerbaycan kardeşliği.

    "TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ADI İLE BAĞLIDIR"
    Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir. SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği...

    ERDOĞAN'I GÜLDÜREN SÖZLER
    Gençler için Selçuk Bey örnektir numudedir. Eminim ki bizim gençlerimiz Selçuk Bey gibi olmaya çalışacak. Bugün iki numune daha var. Benim kardaşımla ben.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den TEKNOFEST'te önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan'ı güldüren sözler
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