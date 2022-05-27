Son dakika: Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösterdi: Beni kaçırtamadınız sen tankların arasından kaçtın

İHRACAT YAPAN HERKES BİZİM NEZDİMİZDE TAKDİRE ŞAYANDIR

Türk iş dünyasının kuzey yıldızı olmayı hedefleyen DEİK, merkez ofisiyle iddialarına uygun altyapıya kavuşmaktadır. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce saygı ödülleri takdim edilen ekonomimizin hayatta olan veya olmayan ustalarını tebrik ediyorum.

Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koyan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkes bizim nezdimizde takdire şayandır. Hayatını eser ve hizmet siyasetine adamış bir kişi olarak sizlere en büyük desteği bizim verdiğimizi herhalde kimse inkar edemez.

GÜVEN İKLİMİNİ TESİS ETTİK

Türkiye'yi büyütme anlayışı üzerine kurulu yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi ve gayretidir. Geçtiğimiz 20 yılda nasıl yapılamaz denilen her işi birlikte yapılır hale getirdiysek, her mücadeleyi birlikte zafere ulaştırdıysak inşallah bu hedefi birlikte vasıl olacağız.

Hükümetimizi ilk kurduğumuzda bu ülke 1994 ve 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu. Altyapı eksikliklerimiz ve reel ekonominin siyasi istikrarsızlığın, darbe, vesayet ve akıl dışı baskılarla sürekli tökezleyen yapısı sebebiyle geleceği kestiremiyorduk.