Bakan Kurum ve Bakan Dönmez'den millet bahçesine karşı çıkanlara salvo: Dün sözde ağaç kesildi diye ayağa kalkanlar bugün ağaç dikilmesine karşı





Siyaseti ikbal merkezi, geleceği garanti altına alma rampası ve sonsuz ihtiraslar denizi görenlerin tek amacının, büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma pahasına hırslarına esir olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"O yüzdendir ki yatıyorlar kalkıyorlar, mega projeleri durdurmaktan, TBMM'den çıkan yasaları iptal ettirmekten, devasa yatırımların önünü kesmekten bahsediyorlar. Sabah oluyor, millete parmak sallıyorlar; öğle vakti hakaret ediyorlar, uyumadan bildirilerle korku salmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor vatandaşları, yeri geliyor emekçileri, yeri geliyor bürokratları tehdit ediyorlar. Ne güzel diyor merhum üstat Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar'. Bunların siyasi kodlarında, kültürel genlerinde tepeden inmecilik olduğu için herkese meydana okuma çabasındalar. Biz beklerdik ki milletin bir sorununa çare üretsinler, bir derdini çözsünler, iyi bir iş yapsınlar. Hiç ağızlarından şu projeyi yapacağız, bu yatırımı gerçekleştireceğiz, bu soruna kalıcı çözüm üreteceğiz dediklerini duymadık. Rüzgar dağdan ancak toz götürür. Varsın onlar bildikleri gibi parmak sallamaya devam etsinler. Varsın onlar sırtını PKK'ya dayayanlarla iş birliği yapsınlar, büyükelçilerin kapısından medet umsunlar, ülkemizi Batı'ya şikayet etsinler. Bu birbirine benzemezler kadro taksimatı, bakanlık paylaşımı ve milletvekili transferi için altılı bir masada köşe kapmaca oynasınlar. Biz milletimizle Akdeniz'le Mersin'le yol yürüyemeye devam edeceğiz. Bize Akdeniz'imiz yeter, bize Mersin'imiz yeter, bize kardeşliğimiz yeter, bize birliğimiz yeter, bize Türkiye'miz yeter."

Bakan Kurum, 2023'te yapılacak seçimlerin büyük Türkiye yürüyüşü açısından kader anı olduğunu söyleyerek, "Aziz milletimiz bunları not etmektedir. İcazeti başka kapılarda arayanlardan, demokrasiye balans ayarı vermeye çalışanlardan, yatırımlara 'dur', projelere 'hayır' hatta ve hatta yeşile, ağaca, doğaya yani millet bahçesine bile itiraz edenlerden sandıkta mutlaka hesap soracaktır. Dünyanın hiçbir yerinde yeşile, ağaca, 132 bin ağaç dikilmesine karşı çıkıp bir de kendilerini 'çevreci' diye nitelendiren bir muhalefet bulamazsınız, göremezsiniz. Dün sözde ağaç kesildi, diye ayağa kalkanlar, bugün ağaç dikilmesine, şehre yeşil bir yaşam alanı kazandırılmasına karşı çıkıyorlar. Millete kör ve sağır olan bu karanlık zihniyetin vatandaşın hayrına hiçbir şey yapmadıklarını, taş üstüne taş koymadıklarını bugün bir kez daha görmüş olduk. Bunları, feraset sahibi aziz milletimize emanet ediyoruz. Vakti geldiğinde onlara gereken cevabı milletimiz verecektir. Bu yüzden 2023 seçimleri büyük Türkiye yürüyüşü açısından bir kader anıdır. Türkiye'nin 20 yılda hukuktan demokrasiye, insan haklarından eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda elde ettiği büyük kazanımları sürdürmesi bu seçime bağladır" dedi. Bakan Kurum'un konuşmasının ardından temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, en hızlı geri dönüşü olan sabit sermaye yatırımının verimlilik olduğunu belirterek, "2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton karbon emisyonunu da engellemiş olduk." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) düzenlenen, MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'nin açılışında bir konuşma yapan Dönmez, enerjide üç temel eğilimin orta vadeli dönemi şekillendireceğini söyledi.

Bunlardan ilkinin emtialardaki yukarı yönlü eğilim olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu sene değişik olaylarla küresel resesyon olsa da bazı uzmanlara göre resesyonlar değil finansal krizler enerji açığını kesebiliyor. Dolayısıyla yeni bir yüksek fiyatlı emtialar dönemi görünüyor. Bunun basit bir sebebi var. Talep daha hızlı ve daha canlı. Tek bir çözümü var, daha fazla yatırım." dedi.

SIRAYA GİRDİLER

"Ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. Belki daha da önemlisi son 5 yılda 43 milyon ton karbonun doğaya salınımını engelledik. Çevrecilikse işte çevrecilik. Bu işler icraatla oluyor, lafla değil. Birilerinin çevrecilik adı altında hükümet yıkma gayretlerini Gezi olaylarında görmüştük. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için 'Yaptırmayız' diyenler sıraya girdi."

İstanbul'a yeni bir yeşil alan kazandırma gayretinde olanların engellenrmeye çalışıldığını dile getiren Dönmez, "İçerisinde milletimizin sporunu yapacağı, sevdikleriyle vakit geçireceği, dinleneceği bir mekan olacak. Madem bu kadar çevreciydiniz, belediyeniz şehrin göbeğindeki asırlık çınarları katlederken neredeydiniz? Millet bahçesinde 135 bin tane ağaç dikilecek ama 100'ün üzerinde çınar şehrin göbeğinde kesildi ve kimsenin sesi çıkmadı. Millet bahçesinin nasıl yapılacağı, hangi rekreasyon alanlarının yer alacağı, ne kadarlık bir alanın yeşillendirileceği kamuoyuyla paylaşıldı." diye konuştu.