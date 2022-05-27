Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl dışı iddialarına sert çıktı. Şu ifadeleri kullandı:

Kamu görevlilerimize demokratik hukuk kuralları dışında söz söyleyen herkes, devletin ve milletin düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı, devleti işleyemez hale getirmektir.

Böyle bir rezilliğe, kepazeliğe, ahlaksızlığa asla izin veremeyiz. Kaldı ki bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci yönetmek akıl karı değildir...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya konusundaki tavrına destek verdi: Hiç kimse terörden Türkiye kadar zarar görmedi.

TERÖRLE TEMAS BİTECEK MACRON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna- Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı. Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağı ortada" dedi.

HAREKAT MESAJI

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen MGK toplantısından sonra yapılan açıklamada Suriye sınırına yeni harekat mesajı verildi.