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    • 26.05.2022 15:02
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    • 26.05.2022 15:08
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    Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü.  Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

    Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.



    NATO MESAJI
    Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği
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