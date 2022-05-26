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    • 27.05.2022 01:04
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    Son dakika: Şeker ithalatına tarife kontenjanı! Karar Resmi Gazete'de! 400 bin ton şeker ithalatı

    Son dakika... Başkan Erdoğan’ın imzası ile “şeker ithalatına tarife kontenjanı” kararı Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; 400 bin ton şeker ithalatı yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

    Şeker ithalatına tarife kontenjanı!

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.



    Yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

    Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenecek.
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