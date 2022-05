Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının ardından TÜRGEV’e anlamlı bağış!

Turken Foundation, başta New York olmak üzere; öğrenciler ile birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam etmekte. Her yıl Ramazan ayında Müslüman öğrencilere New York'ta iftar yemeği verilmekte bununla beraber Youth Bridge projesi kapsamında her yıl sayıları 100'ü aşan Amerikalı misafir öğrenci Türkiye'de ağırlanmakta..

2015 yılında kurulan TURKEN Vakfı UK ile İ̇ngiltere'de de öğrencilerimize destek oluyor. Londra'da bulunan merkez ofisi üzerinden akademik ve sosyal anlamda Türkiye'den gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyor.