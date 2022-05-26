Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının ardından TÜRGEV’e anlamlı bağış!

"Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Bu şerefli mücadelemizde desteğini her daim arkamızda hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımızı ifade ediyoruz."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için verdiği mücadele aynı zamanda sivil toplum alanını genişletmiş ve özgürleştirmiştir."

"Cumhurbaşkanımız bu ülke için çalışan gönüllü kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına her ne vakit bir saldırıda bulunulsa güçlü desteğini en net şekilde ortaya koymuştur."

"Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV'e bağışlamıştır."

"Cumhurbaşkanımızın bu hamlesi bugüne kadarki desteğini taçlandıran sembol niteliğinde bir hamle olmuştur. Vakıf yönetimimiz bu bağışı Vakıf senedimizde belirtilen hukukî maddeye istinaden TÜRKEN Vakfı'na bağış olarak gönderme kararı almıştır. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz."