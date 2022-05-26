Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının ardından TÜRGEV’e anlamlı bağış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef alması ve "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde" iddiasında bulunmasına tepkiler sürüyor.
TÜRGEV: "AHLAKSIZ İFTİRALARLA SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, TÜRGEV Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı vakıflarına bağışladığını açıkladı. Açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV'e bağışlamıştır" denildi.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) açıklaması şöyle:
"Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor."
"Biz bu çabayı hem beyhude hem de kötü niyetli bir çaba olarak görüyoruz. Buna mukabil bizler dün olduğu gibi bugün de hak bildiğimiz davamız için, bu vatan için, bu ülkenin gözleri ışıldayan pırıl pırıl gençleri, çocukları için mücadele etmekten bir adım geri durmuyoruz."