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    • 27.05.2022 06:58
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    • 27.05.2022 06:58
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    CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihaleleri rüşvete göre ayarladığı ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! CHP'li belediyelerde her gün yeni bir rüşvet skandalı patlak veriyor. Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından rüşvet ve usulsüz ihale işlemleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Kuşadası Belediyesi'nde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

    CHP’de ihaleler rüşvete göre!

    Aydın'da CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından rüşvet ve usulsüz ihale işlemleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Kartal Kara, Emre Tuğrul, Murat Arabacı ve Fatma Çanakçı'nın da aralarında bulunduğu 2'si memur, 2'si şirket çalışanı, 1'i sözleşmeli personel olmak üzere 5 çalışan görevden uzaklaştırıldı.


    İMZALAR SAHTE
    Daha sonra haklarında inceleme yapılan bir sözleşmeli personel ile 2 şirket çalışanının sözleşmeleri de sonlandırıldı. Böylece 5 belediye çalışanı görevden uzaklaştırılmış oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kuşadası Belediyesi'nde yürütülen araştırma ve ön inceleme sürecinde, 28 firmanın kaşelerinin kopyalandığı, sahte kaşelerin bazı alım ve ihalelere ait piyasa araştırmasında ve formlarda kullanıldığı, formlardaki imzaların da sahte olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin ihaleleri rüşvete göre ayarladığı ortaya çıktı!
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