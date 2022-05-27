Bakan Kurum'dan, Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan’ı hedef alan manipülatif haberlere tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sanki iştirak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin iştirakıymış gibi yalanları, iftiraları ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı iştirak gibi gösteriyorlar. Sabah akşam yalanlar söylemeye devam ediyorlar." dedi.
BAKAN KURUM ÇEVRE AJANSINI ANLATTI
Çevre ajansının bakanlıkla birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; denizlerde, göllerdeki temizliği yapabilmesi için yeşil alanlarda proje yapılabilmesine adına, Sıfır Atık projesi ve depozito uygulaması için kurulduğunu belirtti.
Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Kurum; Emine Erdoğan'ın Bakanlığın çevre projelerine desteğini hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük çevre hareketi sıfır atık projesi kadın hareketidir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürümektedir." dedi. Algı operasyonlarının altında bu desteğin olduğuna dikkat çeken Kurum; "Yalan iftiraların nedeni çevre projesilerine destek vermesidir, o projelere sahip çıkmasıdır, Salda'ya gidip inşallah bu proje tamamlandığında da Türkiye'nin en büyük değeri olacak demesidir" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum; Bakanlığın yaptığı çevre projelerini hatırlatarak "Bugüne kadar çevre haftası kutlanmıyordu, Türkiye'nin 81 ilinde 81 millet bahçesi kimse yapmadı, Hani çok çevrecilerdi niye kimse yapmadı?" diye sordu.
Bakan Kurum Çevre Ajansı'nın çevre projelerini yapabilmesi adına bakanlıkla eşgüdümlü çalışabilmesi adına kurulduğuna dikkat çekerek "Sanki iştirak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin iştirakıymış gibi yalanları, iftiraları ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı iştirak gibi gösteriyorlar. Sabah akşam yalanlar söylemeye devam ediyorlar." dedi.
- Güncel
- 27.05.2022 15:30
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- Son Güncelleme:
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- 27.05.2022 15:30
Bakan Kurum'dan, Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan’ı hedef alan manipülatif haberlere tepki
Twitter'da bazı hesaplar, kıyılarda ihale yetkisinin Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildiğini paylaşarak Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Çevre Kanunu'nda yapılacak değişiklikle koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalelerinde yetkinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı'na verileceği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Televizyon, gazete ve internet medyasının temsilcileriyle buluşan Kurum; Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan’ın hedef alınmasına sert tepki gösterdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sanki iştirak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin iştirakıymış gibi yalanları, iftiraları ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı iştirak gibi gösteriyorlar. Sabah akşam yalanlar söylemeye devam ediyorlar." dedi.