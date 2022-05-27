Bakan Kurum'dan, Çevre Ajansı üzerinden Emine Erdoğan’ı hedef alan manipülatif haberlere tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sanki iştirak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin iştirakıymış gibi yalanları, iftiraları ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı iştirak gibi gösteriyorlar. Sabah akşam yalanlar söylemeye devam ediyorlar." dedi.



BAKAN KURUM ÇEVRE AJANSINI ANLATTI

Çevre ajansının bakanlıkla birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; denizlerde, göllerdeki temizliği yapabilmesi için yeşil alanlarda proje yapılabilmesine adına, Sıfır Atık projesi ve depozito uygulaması için kurulduğunu belirtti.



Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassasiyetini vurgulayan Bakan Kurum; Emine Erdoğan'ın Bakanlığın çevre projelerine desteğini hatırlatarak, "Türkiye'nin en büyük çevre hareketi sıfır atık projesi kadın hareketidir. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürümektedir." dedi. Algı operasyonlarının altında bu desteğin olduğuna dikkat çeken Kurum; "Yalan iftiraların nedeni çevre projesilerine destek vermesidir, o projelere sahip çıkmasıdır, Salda'ya gidip inşallah bu proje tamamlandığında da Türkiye'nin en büyük değeri olacak demesidir" ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum; Bakanlığın yaptığı çevre projelerini hatırlatarak "Bugüne kadar çevre haftası kutlanmıyordu, Türkiye'nin 81 ilinde 81 millet bahçesi kimse yapmadı, Hani çok çevrecilerdi niye kimse yapmadı?" diye sordu.



Bakan Kurum Çevre Ajansı'nın çevre projelerini yapabilmesi adına bakanlıkla eşgüdümlü çalışabilmesi adına kurulduğuna dikkat çekerek "Sanki iştirak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin iştirakıymış gibi yalanları, iftiraları ortaya atıyorlar. Algı operasyonlarıyla kamu iştiraki olan Çevre Ajansı'nı iştirak gibi gösteriyorlar. Sabah akşam yalanlar söylemeye devam ediyorlar." dedi.











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