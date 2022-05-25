Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen tazminatı Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı vakıflara bağışladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen 150 bin TL'yi Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışladığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TURKEN VAKFINI HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.

'ERDOĞAN KAÇACAK' YALANI

FETÖ argümanlarıyla operasyon çekmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım: Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika'da? Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar" iddiasıyla Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldı.