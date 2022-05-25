CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef aldı.
'ERDOĞAN KAÇACAK' YALANI
Kemal Kılıçdaroğlu; "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde, anlatayım: Bir vakıf kurduruyorlar, Amerika'da. Neden Amerika'da? Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD'ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar" iddiasında bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Amerika'ya kaçacağını savundu.
'GİZLİ' DEDİĞİ BELGELERE HERKES ULAŞABİLİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belgeler elimizde" dediği belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.
TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'nın New York'ta öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı olduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı için yapılan ve Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı bağışlar, TURKEN, Ensar ve TÜRGEV'in resmi hesaplarında şeffaf bir şekilde yer alıyor.
TURKEN; şeffaflık ilkesi gereği Amerika Adalet Bakanlığı FARA'ya tüm işlemleri bildiriyor. Herkesin internetten TURKEN'in FARA kayıtlarına ulaşarak elde edeceği bilgileri sanki gizli saklı bir işlem varmış gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından açıklanması eleştirildi.