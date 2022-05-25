CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: "Burası Kandil değil Düzce yanlış gelmişsin"

CHP lideri Kılıçdaroğlu temaslarını sürdürdüğü Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun toplantısının ardından ise beklenmedik bir kargaşa yaşandı.



CHP lideri, toplantı çıkışında sert bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu kalabalığın arasında arbede yaşandı.





"BURASI KANDİL DEĞİL DÜZCE YANLIŞ GELMİŞSİN"

Terör örgütlerinin maşası Kılıçdaroğlu Düzce'de sert bir tepkiyle karşılandı. İki kişi Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösterdi.