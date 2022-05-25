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    • 25.05.2022 16:06
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    • 25.05.2022 16:17
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: "Burası Kandil değil Düzce yanlış gelmişsin"

    Terör örgütleriyle kol kola gelen Kılıçdaroğlu vatandaşın tepkilerinin odağında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Kılıçdaroğlu toplantı çıkışında neye uğradığını şaşırdı. Kılıçdaroğlu'na iki kişi "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek çıkıştı. Kargaşa çıkması üzerine kalabalığa polis ekipleri müdahale etti.

    Burası Kandil değil Düzce yanlış gelmişsin

    CHP lideri Kılıçdaroğlu temaslarını sürdürdüğü Düzce'de Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun toplantısının ardından ise beklenmedik bir kargaşa yaşandı.


    CHP lideri, toplantı çıkışında sert bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu kalabalığın arasında arbede yaşandı.

    "BURASI KANDİL DEĞİL DÜZCE YANLIŞ GELMİŞSİN"
    Terör örgütlerinin maşası Kılıçdaroğlu Düzce'de sert bir tepkiyle karşılandı. İki kişi Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösterdi.

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    Kılıçdaroğlu’na bir şok daha
    Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: "Burası Kandil değil Düzce yanlış gelmişsin"
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