Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı: "Şairlerin sultanı, büyük mütefekkir, hasretle yâd ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i andı.
Erdoğan paylaşımında, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/D23RaL5Oiy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2022