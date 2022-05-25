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    • 25.05.2022 22:13
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı: "Şairlerin sultanı, büyük mütefekkir, hasretle yâd ediyorum"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Necip Fazıl Kısakürek'i andı.



    Erdoğan paylaşımında, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek mesajı: "Şairlerin sultanı, büyük mütefekkir, hasretle yâd ediyorum"
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