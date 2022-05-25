FETÖ kampanyası iftiralara sarılan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: "Mesele kaçmaksa eğer siz bu işin kitabını yazdınız"

Deprem riskine dikkati çeken Bakan Kurum, "Türkiye'nin deprem noktasındaki en riskli bölgelerinin başında da İstanbul gelmektedir. İstanbul'dan başlamak üzere 81 ilimizde tedbirler alacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi depreme karşı dayanıklı hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında ilan ettikleri 'Türkiye'nin Her Yerinde Deprem Dönüşümü' hedefiyle tam 3 milyon konutumuzu dönüştürdük. 12 milyon vatandaşımızın hayatını hamdolsun güvence altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanındaki şantiyelerde harıl harıl çalışıyoruz. Yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 140 bin konutun dönüşümünün süratle devam ettiğini aktardı.

Temeli atılan 300 konutun teknik özelliklerini anlatan Kurum, proje maliyetinin yaklaşık 222 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Siyaseti millete hizmet amacıyla bir maraton koşusu olarak gördüklerini belirten Kurum, İstanbul'a son 28 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandırdıklarını ifade etti.