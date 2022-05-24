Suriye'ye harekat için hazırlıklar tamam! İşte terörden arındırılacak 4 bölge

Suriye'deki terör unsurlarını temizlemesi için yeni harekatın tüm hazırlıkları tamamlandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkacak karar sonrası Suriye'de beşinci temizlik operasyonu başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun muhtemel hedefleri arasında Tel Rıfat, Ayn-El Arap (Kobani), Ayn İsa ve Münbiç var. 4 bölgenin de temizlenmesiyle Rasulayn'dan Afrin'e kadar tüm bölge terörden arındırılmış olacak. Harekatta en kritik önemli Tel Rıfat taşıyor. Terör örgütü PKK, Tel Rıfat'ı adeta üs olarak kullanıyor. Türkiye'nin terörden temizlediği Kasaba, Afrin, Azez, Cerablus bölgelerin yapılan saldırılar buradan planlanıyor. Yine bomba yüklü araç ve EYP'ler de buradan temin ediliyor.
RUSYA ÇEKİLDİ İRAN YERLEŞTİ
16 Şubat 2016'da PKK tarafından işgal edilen bölge daha önce de gündeme gelmiş, ancak terör örgütü Rusya ve rejimi bölgeye davet etmişti. Bölgede gözlem noktaları kuran Rusya, terör saldırılarını önleme sözü verince operasyon ertelenmişti. Rusya bu konudaki taahhütlerini yerine getirmedi. Geçtiğimiz nisan ayına kadar Tel Rıfat'ta ciddi bir askeri varlık gösteren Rusya, Ukrayna savaşının ardından bölgedeki askerlerini çekti. Çekilmeyle birlikte buraya İran destekli milisler yerleştirildi. Bu durum Türkiye'nin olası harekatını hızlandırdı.
TERÖRİSTLER PANİKTE
Ayn-El Arap da istikrarsızlık kaynağı olan bir diğer bölge. Buradan da sık sık Türkiye'deki sınır karakollarına ve Suriye içindeki Milli Ordu hedeflerine saldırılar düzenleniyor. Son dört yıldır Türkiye'nin olası harekatına karşı şehrin altını tünellerle oyan PKK'nın son günlerde yeniden hareketlendiği belirtiliyor.