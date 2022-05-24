Suriye'ye harekat için hazırlıklar tamam! İşte terörden arındırılacak 4 bölge

BUGÜNE KADAR 4 HAREKAT YAPILDI

Türkiye daha önce bölgeye 4 harekat düzenledi. 24 Ağustos 2016'te başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 15 kilometrekarelik alan DEAŞ'tan, Mart 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 bin km alan PKK'dan, Ekim 2019'daki Barış Pınarı Harekatı da 4 bin kilometrekare alan yine PKK'dan temizlendi.

2,5 MİLYON SURİYELİNİN DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Üyesi Yusuf Mahli, olası operasyonun güvenli ve gönüllü dönüşler için büyük fırsat olacağını söyledi. Bölgenin terörden arındırılmasını desteklediğini ifade eden Mahli, "O bölgelerde de güvenliğin sağlanması ve zemin hazırlanması durumunda 2,5 milyonu yakın insan Türkiye'den gönüllü olarak Suriye'ye dönebilir" dedi.