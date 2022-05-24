KKTC'den Rum kesiminin provokasyon kokan hareketine sert tepki! "Ada'daki gerginliği tırmandırmaya devam etmektedir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) sondaj çalışmalarının başlamasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin, tek taraflı ilan ettiği sözde 6 numaralı ruhsat sahasında doğal gaz arama çalışmasını kınıyoruz. GKRY, tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklarını ihlal etmeye ve iş birliği yerine, Doğu Akdeniz ve Ada'daki gerginliği tırmandırmaya devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.
GKRY'ye 13 Temmuz 2019'da KKTC'nin yaptığı "hidrokarbon iş birliği ve hakça paylaşım önerisinin" halen masada olduğu belirtilen açıklamada, GKRY'nin bu iş birliği önerisine olumlu yanıt vermesi ve tek yanlı faaliyetlerini bir an önce sonlandırmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, "Aksi takdirde, Kıbrıs Türk tarafı, müktesep hakları çerçevesinde 2011 yılında belirlediği ruhsat sahalarında, hidrokarbon çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı, Doğu Akdeniz'de KKTC dahil ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisini desteklemeye devam edeceğiz." ifadeleri de kullanıldı.