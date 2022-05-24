Başkan Erdoğan'ın "Miçotakis benim için yok" sözleri Yunanistan'ın dengesini bozdu! Manşetten böyle verdiler

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık ettiği oturumda Miçotakis'in Kıbrıs sözleri Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi, "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor" dedi.

Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli gerçekleşen ziyarette ayrıca öne çıkan bir diğer başlık, F-35 savaş uçaklarıydı. Miçotakis'in Washington'da ağırlanmasını bayram havasıyla veren Yunan medyası, Beyaz Saray'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışının da konuşulduğunu yazdı.