Başkan Erdoğan'ın "Miçotakis benim için yok" sözleri Yunanistan'ın dengesini bozdu! Manşetten böyle verdiler
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Yunan Başbakan Miçotakis'in ABD ziyaretindeki sözlerine tepki göstererek, 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok!' dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Medyada 'Türk lider karşı saldırıya geçti', 'Zehir zemberek açıklamalar', 'Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' ve Erdoğan: Miçotakis'in silinişi' gibi başlıklar kullanıldı.
Türk-Yunan ilişkilerinde neredeyse iki yıl süren gerilimin ardından başlayan bahar havası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyaretiyle yerini kışa bıraktı.
ABD'nin başkenti Washington'da ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, ABD lideri Joe Biden'la Beyaz Saray'da görüştü. Yunanistan taraftarlığıyla bilinen ABD lideri mavi-beyaz kravat takmıştı ve Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı.
Ayrıca ABD Kongresi'nde konuşma yapan Miçotakis, Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulundu:
"Siz değerli Kongre üyelerinden, son 48 yılda Helenizm'in bitmeyen acılarına neden olan açık yarayı unutmamanızı rica ediyorum. Kıbrıs'ın bölünmesinden bahsediyorum. Bu meselenin uluslararası hukuka göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, Kıbrıs'ta kimse iki devletli bir çözümü asla kabul edemez."
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık ettiği oturumda Miçotakis'in Kıbrıs sözleri Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.
Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi, "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor" dedi.
Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli gerçekleşen ziyarette ayrıca öne çıkan bir diğer başlık, F-35 savaş uçaklarıydı. Miçotakis'in Washington'da ağırlanmasını bayram havasıyla veren Yunan medyası, Beyaz Saray'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışının da konuşulduğunu yazdı.
Yunanistan'daki bayram, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamalara kadar sürdü. Erdoğan, Miçotakis'in ABD'de yaptığı açıklamalara Atina'nın hiç beklemediği bir çıkışla karşılık verdi:
"Kendileriyle yaptığımız görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati yaptı, Kongre'de Türkiye aleyhinde konuşmalar yaptı. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir."
ATİNA'DA DEPREM ETKİSİ
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, beklendiği gibi Atina'da deprem etkisi yarattı. Haber televizyonları ve internet siteleri Türkiye'den gelen açıklamaları ilk sayfadan verdi.
Erdoğan'ın sözlerine Atina yönetiminden tek yanıt, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou tarafından Twitter hesabı aracılığıyla verildi.
"Başbakan Kiryakos Miçotakis ulusal hukuk ve uluslararası meşruiyetimizi güçlü ve etkili bir şekilde savunuyor" diyen Oikonomou, Türkiye liderine karşı resmi bir açıklama yapmayacaklarını vurguladı. Sözcü Oikonomou, Yunan dış politikasının gücünü tarihten, uluslararası hukuktan ve müttefiklerinden aldığını iddia etti, daha da ileri gidip söz konusu durumun bazılarını rahatsız ettiğini savundu.
YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN ZEHİR ZEMBEREK
Yunan Kathimerini gazetesi, 'Benim için Miçotakis yok' başlığıyla verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiryakos Miçotakis'i ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle kişisel olarak suçladığını ve tonunu sertleştirdiğini yazdı.
Kathimerini'deki analiz yazısında ise Erdoğan'ın sert hitabetine geri döndüğü ve ABD ile çetin bir pazarlık aradığı ileri sürüldü. Gazeteye göre, karşı saldırıya geçen Türk lider Yunanistan'a karşı tüm suçlamaları masaya yaydı.
Yunanistan'da muhalefetteki SYRIZA partisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının kabul edilemez ve kınanabilir olduğunu iddia etti.
Kathimeri'nin İngilizce baskısında Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türkiye tarafından gelen en az 590 göçmenin bulunduğu botları engellediği kaydedildi.