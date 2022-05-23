Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Serkan Dakman adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada firari olarak aranırken yakalanan sanık Serkan Dakman adliyeye sevk edildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken dün gözaltına alınan sanık Serkan Dakman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Cinayete ilişkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Serkan Dakman, Bakırköy Adliyesine gönderildi.
Serkan Dakman, dün Esenyurt'ta gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.