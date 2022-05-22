Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Son firari Serkan Sakman da yakalandı

CİNAYET ADIM ADIM İDDİANAMEDE

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 19 sanık hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin neden işlendiği detaylı anlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ahmet Yosunlu'ya ait Bakırköy'deki dairenin, satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün de daireyi satmak amacıyla aynı apartmanda oturan müşteki Suphi Malgaz ile müşteri bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

İddianamede, Suphi Malgaz'ın Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin liraya daireyi almak isteyen bir arkadaşının olduğunu söylediği, ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştığı ifade edilerek, müşteki Malgaz'ın ise daireyi alacak Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi.

Daireyi satın alan Ohannes Çatak'ın müşteki Malgaz'a 170 bin lira komisyon verdiği anlatılan iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın Kapalıçarşı'da gördükleri Ohannes Çatak'ın daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.