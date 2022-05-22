Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Son firari Serkan Sakman da yakalandı

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı. 10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi.
SON FİRARİ YAKALANDI
Cinayet gününden bu yana firari olan Serkan Sakman ise bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
CİNAYET ADIM ADIM İDDİANAMEDE
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 19 sanık hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin neden işlendiği detaylı anlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 61 sayfalık iddianamede Ahmet Yosunlu'ya ait Bakırköy'deki dairenin, satılması için emlakçılık yapan sanık Kerem Öztürk'e devredildiği, Öztürk'ün de daireyi satmak amacıyla aynı apartmanda oturan müşteki Suphi Malgaz ile müşteri bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.
İddianamede, Suphi Malgaz'ın Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin liraya daireyi almak isteyen bir arkadaşının olduğunu söylediği, ikilinin 1 milyon 480 bin liraya anlaştığı ifade edilerek, müşteki Malgaz'ın ise daireyi alacak Ohannes Çatak ile 1 milyon 650 bin liraya anlaştığı bildirildi.
Daireyi satın alan Ohannes Çatak'ın müşteki Malgaz'a 170 bin lira komisyon verdiği anlatılan iddianamede, satış işlemlerinden sonra sanıklar Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan'ın Kapalıçarşı'da gördükleri Ohannes Çatak'ın daireyi 1 milyon 650 bin liraya aldığını öğrendikleri aktarıldı.