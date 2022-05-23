Esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması: "Ben fırsatçı değilim"





"BEN FIRSATÇI DEĞİLİM"

Ucuza ürün satan esnaf ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diyor.

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