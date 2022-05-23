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    • 23.05.2022 14:08
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    • 23.05.2022 14:17
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    Esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması: "Ben fırsatçı değilim"

    Diyarbakır'da iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşandı. Esnaf arkadaşının ucuza ürün satmasına tepki gösteren esnaf, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Piyasaya uymak zorundasın. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" diye sert çıkarken, ucuza ürün satan esnaf ise "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Sen istersen 8'e sat" diye kendini savundu.

    takvim.com.tr
    Esnafların arasında ucuza satıyorsun tartışması

    Son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaşın cebini bir hayli zorlamakta. Özellikle gıda fiyatlarından dert yanan vatandaş, etiketlerin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

    İKİ ESNAF ARASINDA "UCUZA SATIYORSUN" TARTIŞMASI
    Ülke genelinde durum bu haldeyken, Diyarbakır'da çekilen bir video sinirleri bozacak cinsten.

    Görüntülerden hal olduğu anlaşılan yerde, iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşıyor.



    "PİYASAYA UYMAK ZORUNDASIN"
    Videodaki esnaf, diğer esnafa ucuz ürün satmasından dolayı dert yanıyor.

        Esnaf, "Ürün 6 TL'yken senin 4 TL'ye satman piyasayı etkiliyor. Sen piyasaya uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalıysa pahalı. Ucuza satıp ortalığı karıştırma. Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede" diye tepki gösteriyor.



        "BEN FIRSATÇI DEĞİLİM"
        Ucuza ürün satan esnaf ise arkadaşını sakince dinledikten sonra, "Ben fırsatçı değilim. Allah var. Yiyen var, yiyemeyen var. Benim hakkım beni kurtarıyor. Sen istersen 8'e sat" diyor.

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