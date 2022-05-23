Esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması: "Ben fırsatçı değilim"

Son dönemde yaşanan fiyat artışları vatandaşın cebini bir hayli zorlamakta. Özellikle gıda fiyatlarından dert yanan vatandaş, etiketlerin ne zaman normale döneceğini merak ediyor.
İKİ ESNAF ARASINDA "UCUZA SATIYORSUN" TARTIŞMASI
Ülke genelinde durum bu haldeyken, Diyarbakır'da çekilen bir video sinirleri bozacak cinsten.
Görüntülerden hal olduğu anlaşılan yerde, iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması yaşıyor.
"PİYASAYA UYMAK ZORUNDASIN"
Videodaki esnaf, diğer esnafa ucuz ürün satmasından dolayı dert yanıyor.