Vav TV İzle
Haberler Güncel SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

Son dakika haberleri... Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Ece Erken son olarak eşinin soyadını silmişti ve bu karar çok konuşulmuştu.

16.05.2022 12:17 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:17
SON DAKİKA: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani ölümü Ece Erken ile ünlü avukatın ailesini karşı karşıya getirdi.

SON DAKİKA: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı.

SON DAKİKA: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

SON DAKİKA: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Zor günler yaşayan ve eşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

SON DAKİKA