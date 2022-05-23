Van'da kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette soğan çuvallarının altına gizlenmiş torbalarda 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi.

Kaçak balık avlayan kişiye 15 bin 159 lira idari para cezası uygulandı, araç da 15 gün boyunca trafikten men edildi.

İlçeye bağlı Yalındüz Mahallesi'nde de denetim yapan ekipler, kaçak avcıların mahalleden geçen nehre bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış yaklaşık 7 ton canlı inci kefalini ele geçirdi.

Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı, ağlar da İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.