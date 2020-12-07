





ÜST DÜZEY ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBAT

Almanya'nın Frankfurt şehrinde geçtiğimiz Ocak ayında tutuklanan ve PKK bölge sorumlusu olmakla suçlanan Gökmen Ç.'nin yargılanmasına devam ediliyor. Karlsruhe Federal Başsavcılığından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan zanlıya karşı Koblenz'deki Eyalet Yüksek Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti. Gökmen Ç., 2017 Haziran ayından 2019 Haziranına kadar en az iki yıl Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde "bölge sorumlusu" olarak PKK'nın üst düzey yönetiminde bulunmakla suçlanıyor. Başsavcılık iddianamesinde Gökmen Ç.'nin söz konusu bölgelerde propaganda etkinlikleri ile toplantı ve gösterileri de organize ettiği, ayrıca PKK için para topladığı belirtti.