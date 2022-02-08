Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! FETÖ'cü KHK'lılardan sonra şimdi de PKK'lı barış akademisyenlerine göz kırptı

10 Ocak 2016'da bir grup akademisyen terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden hendek operasyonlarına ilişkin, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri yayımladı. Bildiride terör örgütü PKK'ya açıktan destek verildi. Bu bildiriye imza atan akademisyenler hakkında soruşturma başlatıldı, 1 ila 3 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Bazı isimlerin cezaları kesinleşti ve 1-2 ay cezaevinde kaldı. CHP Genel Başkanı, terör örgütü PKK'ya açıkça destek veren 'Barış Akademisyenleri'ni görevlerine iade etmeyi vaadetti. Kılıçdaroğlu, daha önce de KHK ile ihraç edilen FETÖ iltisaklı şahıslara yeşil ışık yakmıştı.