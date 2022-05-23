Başkan Erdoğan AK Parti programından dönerken hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş'un cenaze törenine katıldı

Niğde'de, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi yaralandı. Başkan Erdoğan hayatını kaybeden öğrencilerden Sude Naz Akkuş'un cenaze törenine katıldı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.

Erdoğan, "Rabbim inşallah cennetiyle müşerref kılsın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden sonra Adana'dan Konya'ya giden, H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.