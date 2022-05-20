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    • Güncel
    • 20.05.2022 21:04
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    • 20.05.2022 21:16
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    Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'den ucuz şov: Kameraya bardak fırlattı, şekilden şekle girdi

    Amerikan sermayesiyle tetikçilik yapan, yalan haber, algı ve manipülasyonda başı çeken FOX TV yine bildiğiniz gibi... Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli, tetikçilikte selefini aratmayacak bir performans sergiledi ve tarım arazileri ile ilgili kurgulanan algılarla dolu haber üzerinden ucuz bir şova soyundu. Bir anda masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlatan Tepeli, şovunu Atatürk'ün "Köylü, milletin efendisidir" cümlesiyle de süslemeyi ihmal etmedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Amerikan FOX’u Selçuk Tepeli’den ucuz şov!

    Toplumu yanlış yönlendiren, algı, iftira, kara propaganda ve manipülasyon temelli bir 'habercilik' anlayışı güden Amerikan FOX, tilkiliğinden vazgeçmiyor.



    Hükümet karşıtı bir yayın politikası izleyen FOX TV'de haber sunan Selçuk Tepeli, ucuz bir şova soyundu.



    ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ
    Daha önceki yayınlarda eleştirinin dozunu kaçırıp, ana muhalefet partisi lideri edasıyla haber sunmaya kalkışan Tepeli, bu kez de tarım arazileriyle ilgili yayına verilen algı dolu bir haberi sunarken şekilde şekle girdi.



    BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI
    Rejiye 'geç abi, haberi geç' ifadeleriyle seslenen Selçuk Tepeli, bir anda masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağı içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü.

    Amerikan FOX'unun paralı piyonu, tarım arazileri üzerinden kalkıştığı ucuz şovunu Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlesiyle de süslemeyi ihmal etmedi.



        Tepeli'nin bu hadsizliğini ekranları başında şahit olanlar da büyük tepki gösterdi.

        SELEFİ PORTAKAL'I ARATMAYAN PERFORMANS
        Tetikçiliği ve algı dolu haberleriyle tanınan Fatih Portakal'ın yerine FOX TV'ye getirilen Selçuk Tepeli de selefini aratmayacak performanslara imza atıyor.



        ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ EDASIYLA...
        Geçtiğimiz aylarda habercilik adı altına kameralar karşısına geçip ahkam kesen Tepeli, eleştirinin dozunu kaçırarak ana muhalefet lideri gibi söylemler üretip toplumu yanlış yönlendirme çabasına girişmişti. Bu gelişmenin ardından RTÜK harekete geçmiş ve Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.

        SEVİYESİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
        Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan Tepeli, daha önce de Türkiye'nin dört bir yanında açılan köprülere çamur atmış, "ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" ifadeleriyle seviyesizliğini gözler önüne sermişti.

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        Haberler Güncel Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'den ucuz şov: Kameraya bardak fırlattı, şekilden şekle girdi
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