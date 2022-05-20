Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'den ucuz şov: Kameraya bardak fırlattı, şekilden şekle girdi

Toplumu yanlış yönlendiren, algı, iftira, kara propaganda ve manipülasyon temelli bir 'habercilik' anlayışı güden Amerikan FOX, tilkiliğinden vazgeçmiyor.
Hükümet karşıtı bir yayın politikası izleyen FOX TV'de haber sunan Selçuk Tepeli, ucuz bir şova soyundu.
ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ
Daha önceki yayınlarda eleştirinin dozunu kaçırıp, ana muhalefet partisi lideri edasıyla haber sunmaya kalkışan Tepeli, bu kez de tarım arazileriyle ilgili yayına verilen algı dolu bir haberi sunarken şekilde şekle girdi.
BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI
Rejiye 'geç abi, haberi geç' ifadeleriyle seslenen Selçuk Tepeli, bir anda masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağı içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü.
Amerikan FOX'unun paralı piyonu, tarım arazileri üzerinden kalkıştığı ucuz şovunu Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlesiyle de süslemeyi ihmal etmedi.