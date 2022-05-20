Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'den ucuz şov: Kameraya bardak fırlattı, şekilden şekle girdi





ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

Daha önceki yayınlarda eleştirinin dozunu kaçırıp, ana muhalefet partisi lideri edasıyla haber sunmaya kalkışan Tepeli, bu kez de tarım arazileriyle ilgili yayına verilen algı dolu bir haberi sunarken şekilde şekle girdi.